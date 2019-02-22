Видео из Москвы: В ДТП у фуры оторвало кабину и выбросило через отбойник на встречку

Очевидец снял на видео последствия ДТА и опубликовал в сети.

Сегодня утром, 22 февраля, произошла серьезная авария на МКАД с фурой.

ДТП произошло на 21 километре МКАД в районе Каширского шоссе в 6 часов 30 минут. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и фура налетела на препятствие. В результате столкновения у грузовика оторвало кабину и выбросило через отбойник на встречку.

О состоянии водителя не сообщается. Движение на данном участке МКАД затруднено. ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал о резонансном случае в Самаре: женщина привезла гроб с телом мужа с зданию правительства области из-за "похоронной мафии".

Видео: Виктор Петренко( YouTube)