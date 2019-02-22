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В Самаре женщина не смогла похоронить мужа и привезла гроб к зданию правительства

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Похоронная мафия требовала с женщины 50 тысяч рублей за место на кладбище.

В Самаре отчаявшаяся женщина привезла открытый гроб к зданию администрации Самары.

Как стало известно, мужчина скончался еще 6 февраля. Гражданская жена, одна воспитывающая ребенка, еле нашла деньги на похороны. Но местная "похоронная мафия" потребовала с женщины 50 тысяч рублей. Когда женщина договорилась с другой фирмой, чтобы выкопали могилу за 8 тысяч. "Братки" мешали ногами копать, а затем и вовсе закидали камнями работников. 

Когда же могила была кое-как выкопана, похоронную процессию не пустили на кладбище. Отчаявшаяся женщина привезла гроб с телом мужа к зданию Самарской администрации. Губернатор Самарской области распорядился помочь женщине с похоронами и жестко разобраться с беспределом. Женщина от помощи отказалась и решила похоронить мужчину в деревне.

Ранее Piter.TV публиковал видео нападения бойцовской собаки на беременную женщину на Камчатке и рассказывал подробности инцидента.

Видео: Twitter/Туймасов Азат

Теги: жесть, криминал, новости россии, новости самары, похоронная мафия, самара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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