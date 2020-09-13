В Центральном районе 27 зданий подключили к временному трубопроводу

Конструкцию смонтировали на Мытнинской улице.

На центре Петербурга специалисты установили новую систему теплоснабжения. На Мытнинской улице появился временный трубопровод, который повысит качество подачи горячей воды и тепла в 27 зданиях города. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосети".

В период изношенных коммуникаций конструкция не позволит жителям района остаться без коммунальных удобств в холодное время года. В мае 2022 года на данном участке планируют произвести реконструкцию тепловых сетей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водитель каршеринга влетел в теплосеть на улице Козлова и провалился в яму.

Фото: ВКонтакте, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"