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В Центральном районе 27 зданий подключили к временному трубопроводу
Сегодня, 20:34
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В Центральном районе 27 зданий подключили к временному трубопроводу

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Конструкцию смонтировали на Мытнинской улице.

На центре Петербурга специалисты установили новую систему теплоснабжения. На Мытнинской улице появился временный трубопровод, который повысит качество подачи горячей воды и тепла в 27 зданиях города. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосети".

В период изношенных коммуникаций конструкция не позволит жителям района остаться без коммунальных удобств в холодное время года. В мае 2022 года на данном участке планируют произвести реконструкцию тепловых сетей. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что водитель каршеринга влетел в теплосеть на улице Козлова и провалился в яму.

Фото: ВКонтакте, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: горячая вода, мытнинская улица, отопление, теплосеть спб, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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