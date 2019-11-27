В зеленогорском парке культуры построят киноконцертный комплекс

Проект возродила местная администрация.

В центре Зеленогорска хотят построить кинозал и концертную площадку. Об этом рассказал "Петербургский дневник". В течение 10 лет инвесторы планировали осуществить задумку, но не продвигались дальше бумажных планов. Администрация Курортного района решила возродить проект, сделав акцент на молодежи и детях.

Глава администрации, Наталья Чечина, считает, что к новой затее развития района нужно привлекать молодые силы. Отсутствие в городе упомянутых площадок мешает организовать досуг для детей и подростков. Отмечается, что киноцентр построят в парке культуры, и проект уже прошел экспертизу.

Проект прошел общественные слушания еще четыре года назад и был поддержан местными жителями. Комитет по строительству объявил тендер на проектирование и строительство в 2017 году, отметив, что стиль здания должен делать отсылку к XIX – XX векам. По некоторой информации, комплекс возведут за счет бюджетных средств, он займет место летней эстрады. Сам киноконцертный комплекс планируется сделать двухэтажным, вместимостью 300 человек. Также в здании откроют классы для детских репетиций и занятий.

Летний кинотеатр в Зеленогорске уже был, его построили в середине прошлого века. Но пять лет назад кинотеатр сгорел в пожаре вместе с точкой проката коньков.

А на Крестовском проспекте построят школу с бассейнами и типографией.

Фото: "Петербургский дневник"