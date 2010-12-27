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На Крестовском проспекте построят школу с бассейнами и типографией
Сегодня, 20:34
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nadezhda_sib

На Крестовском проспекте построят школу с бассейнами и типографией

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Дата окончания строительства неизвестна.

В МО "Чкаловское" на Крестовском проспекте появится новая школа на 825 мест. В Петроградском районе приступили к строительству объекта, состоящего из двух корпусов, сообщила пресс-служба Смольного. 

На площади 29 тыс. квадратных метров также расположится начальная школа для 300 учеников. В четырехэтажном здании будут два бассейна, два спортзала, столовая, гардеробные, медицинский кабинет, зрительный зал на 500 мест с эстрадой. Также планируется библиотека с мультимедийным кабинетом и типографией. 

Сроки окончания строительства пока неизвестны, но действия разрешения на него будут действовать до 12 июля 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вице-губернатор побывал на стройке двух школ и реконструкции больницы. 

Фото: gov.spb.ru 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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