На Крестовском проспекте построят школу с бассейнами и типографией

Дата окончания строительства неизвестна.

В МО "Чкаловское" на Крестовском проспекте появится новая школа на 825 мест. В Петроградском районе приступили к строительству объекта, состоящего из двух корпусов, сообщила пресс-служба Смольного.

На площади 29 тыс. квадратных метров также расположится начальная школа для 300 учеников. В четырехэтажном здании будут два бассейна, два спортзала, столовая, гардеробные, медицинский кабинет, зрительный зал на 500 мест с эстрадой. Также планируется библиотека с мультимедийным кабинетом и типографией.

Сроки окончания строительства пока неизвестны, но действия разрешения на него будут действовать до 12 июля 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вице-губернатор побывал на стройке двух школ и реконструкции больницы.

Фото: gov.spb.ru