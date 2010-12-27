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Вице-губернатор побывал на стройке двух школ и реконструкции больницы
Сегодня, 17:33
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Вице-губернатор побывал на стройке двух школ и реконструкции больницы

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В следующем учебном году в школах планируют принять первых учеников.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил ход строительства двух школ в Невском районе и реконструкции больницы в Калининском районе, сообщила пресс-служба Смольного.

"Клиническая больница Свястителя Луки" на данный момент готова на 35%. На данный момент выполняются работы по внутренним инженерным сетям, а вскоре на объект доставят монтируемое оборудование - лифты, слаботочную систему, вентиляции и главный распределительный щит, через который осуществляется прием и распределение электроэнергии по зданию. 

В школе на Дальневосточном проспекте идет монтаж металлоконструкций перекрытий над актовым залом и наружных сетей водопровода и канализации, кровельные работы, установка окон и укладка стен и перегородок здания кирпичом. Готовность оценивается на 45%. 

Другое учебное учреждение для школьников на 825 мест расположено на Нерчинской улице в кварталах СУН-16 и СУН-19. Оно готов более, чем на половину. 

Все объекты должны ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

Фото: pixabay.com 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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