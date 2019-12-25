В центр имени Алмазова срочно ищут врачей для работы с коронавирусом

Центр нуждается также в медсестрах.

В пятницу, 22 мая, национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова на своем официальном сайте опубликовал объявление о поиске персонала.

В центре ждут врачей-специалистов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-рентгенологов (для работы в отделении рентгеновской компьютерной томографии), рентгенолаборантов (для работы в отделении рентгеновской компьютерной томографии), медицинских сестер палатных, медицинских сестер-анестезистов, санитаров, младших медицинских сестер по уходу за больными, буфетчиц, уборщиков служебных и производственных помещений.

Отмечается, что работа временная. Персоналу обещают СИЗ, гибкий график и достойную зарплату.

В том числе приглашаются ординаторы и студенты медицинских высших учебных заведений и учащиеся средних профессиональных медицинских образовательных учреждений отметили в объявлении.

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