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В центр имени Алмазова срочно ищут врачей для работы с коронавирусом
Сегодня, 22:10
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smirenny

В центр имени Алмазова срочно ищут врачей для работы с коронавирусом

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Центр нуждается также в медсестрах.

В пятницу, 22 мая, национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова на своем официальном сайте опубликовал объявление о поиске персонала. 

В центре ждут врачей-специалистов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-рентгенологов (для работы в отделении рентгеновской компьютерной томографии), рентгенолаборантов (для работы в отделении рентгеновской компьютерной томографии), медицинских сестер палатных, медицинских сестер-анестезистов, санитаров, младших медицинских сестер по уходу за больными, буфетчиц, уборщиков служебных и производственных помещений.

Отмечается, что работа временная. Персоналу обещают СИЗ, гибкий график и достойную зарплату. 

В том числе приглашаются ординаторы и студенты медицинских высших учебных заведений и учащиеся средних профессиональных медицинских образовательных учреждений

отметили в объявлении.

Ранее мы писали, что от коронавируса скончалась заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, пандемия, центр имени алмазова
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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