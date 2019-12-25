От коронавируса скончалась заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26

В субботу, 23 мая, стало известно, что заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 в Петербурге Галина Анатольевна Литвинова скончалась от коронавируса.
Сообщается, что Галина Литвинова трудилась в клинике с 1993 года. Она спасла жизнь тысячам больных.
Губернатор города выразил соболезнования близким и родным врача.
Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача. Желаю родным и близким Галины Анатольевны крепости сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты самого дорогого человека. Светлая память настоящему петербургскому врачу!
сказал глава Петербурга.
Ранее мы писали, что главврач больницы № 31 рассказал о работе в условиях пандемии коронавируса.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все