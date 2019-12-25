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От коронавируса скончалась заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26
Сегодня, 19:35
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smirenny

От коронавируса скончалась заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26

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Она трудилась в клинике с 1993 года.

В субботу, 23 мая, стало известно, что заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 в Петербурге Галина Анатольевна Литвинова скончалась от коронавируса. 

Сообщается, что Галина Литвинова трудилась в клинике с 1993 года. Она спасла жизнь тысячам больных. 

Губернатор города выразил соболезнования близким и родным врача. 

Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача. Желаю родным и близким Галины Анатольевны крепости сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты самого дорогого человека. Светлая память настоящему петербургскому врачу!

сказал глава Петербурга.

Ранее мы писали, что главврач больницы № 31 рассказал о работе в условиях пандемии коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, от коронавируса скончался врач
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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