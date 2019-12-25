От коронавируса скончалась заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26

Она трудилась в клинике с 1993 года.

В субботу, 23 мая, стало известно, что заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 в Петербурге Галина Анатольевна Литвинова скончалась от коронавируса.

Сообщается, что Галина Литвинова трудилась в клинике с 1993 года. Она спасла жизнь тысячам больных.

Губернатор города выразил соболезнования близким и родным врача.

Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача. Желаю родным и близким Галины Анатольевны крепости сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты самого дорогого человека. Светлая память настоящему петербургскому врачу! сказал глава Петербурга.

Ранее мы писали, что главврач больницы № 31 рассказал о работе в условиях пандемии коронавируса.

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