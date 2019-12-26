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В центр Петербурга вернулось отопление спустя сутки
Сегодня, 5:55
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lesjasap

В центр Петербурга вернулось отопление спустя сутки

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Жители заявили, что жалоб больше нет.

В Центральном районе коммунальщики вернули отопление в 30 домов. Ближе к ночи на 4 февраля местные жители стали отогреваться в квартирах. До этого тепла в их помещениях не было около суток. 

В пресс-службе "Теплосети" рассказали, что отреагировали на жалобы потребителей оперативно. Ремонтные службы прибыли на место и разобрались с ситуацией. Им пришлось менять оборудование. Поздним вечером им удалось восстановить подачу ресурса. В администрации района напомнили, что сейчас подача услуги в здания зависит только от управляющих компаний. Многие из петербуржцев заявили, что жалоб у них не осталось.

Ранее Piter.tv писал о том, что теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга.

Фото: Piter.tv
 

Теги: жкх, отопление
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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