В центр Петербурга вызвали ОМОН из-за детской игрушки

За бомбу горожане приняли пульт от детской игрушки и коробку.

В воскресенье вечером, 14 ноября, устройство, найденное за урной в центре города, безопасно для окружающих людей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Как рассказали в ведомстве, группы разминирования ОМОН обследовали предмет и выявили, что он не взрывоопасен. За бомбу горожане приняли пульт от детской игрушки и коробку.

Ранее в субботу в Петербурге прошла церемония прощания с Евгением Захаровым, который погиб при задержании телефонных мошенников.

Фото: Фонтанка

