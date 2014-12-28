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В центр Петербурга вызвали ОМОН из-за детской игрушки
Сегодня, 20:24
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В центр Петербурга вызвали ОМОН из-за детской игрушки

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За бомбу горожане приняли пульт от детской игрушки и коробку.

В воскресенье вечером, 14 ноября, устройство, найденное за урной в центре города, безопасно для окружающих людей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Как рассказали в ведомстве, группы разминирования ОМОН обследовали предмет и выявили, что он не взрывоопасен. За бомбу горожане приняли пульт от детской игрушки и коробку.

Ранее в субботу в Петербурге прошла церемония прощания с Евгением Захаровым, который погиб при задержании телефонных мошенников.

Фото: Фонтанка
 

Теги: бомба, омон, пульт от игрушки, разминирование
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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