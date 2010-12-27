Его личность установили сразу.

В минувшее воскресенье, 29 сентября, в Петербурге в тракторном цеху нашли труп мужчины. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на "Петербургском тракторном заводе" на проспекте Стачек, 47. Тело обнаружили в помещении цеха № 225. Личность погибшего установили сразу. Им оказался 64-летний уроженец города Нальчик. Причины смерти выясняются.

В ведомстве отметили, что на теле мужчины не обнаружили насильственных признаков смерти.

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Фото:pixabay