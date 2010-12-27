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В Петербурге в тракторном цеху нашли труп мужчины 
Сегодня, 9:56
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге в тракторном цеху нашли труп мужчины 

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Его личность установили сразу.

В минувшее воскресенье, 29 сентября, в Петербурге в тракторном цеху нашли труп мужчины. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на "Петербургском тракторном заводе" на проспекте Стачек, 47. Тело обнаружили в помещении цеха № 225. Личность погибшего установили сразу. Им оказался 64-летний уроженец города Нальчик. Причины смерти выясняются. 

В ведомстве отметили, что на теле мужчины не обнаружили насильственных признаков смерти.

Ранее мы сообщали о том, что пятеро первоклашек слегли с дизентерией после обеда в школе Московского района.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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