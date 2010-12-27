Пять первоклашек слегли с дизентерией после обеда в школе Московского района

Отравившиеся дети рассказали, что съели странные на вкус наггетсы.

В Петербурге пять первоклашек отстранили от занятий после жалоб на плохое самочувствие. У детей диагностировали дизентерию после обеда в школе Московского района. Об этом пишет "Фонтанка".

Мать одного из заболевших детей рассказала, что тревожные симптомы дали о себе знать спустя пару дней после обеда. Девочка пожаловалась на сильные боли в кишечнике и рвоту. Та же проблема настигла еще четырех учеников школы. Они рассказали, что ели на обед наггетсы, которые показались им неприятными на вкус.

Ситуацией заинтересовались специалисты городского управления Роспотребнадзора. Всех детей на время отстранили от занятий из-за плохого самочувствия.

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Фото: Piter.TV