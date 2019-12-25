Благодаря городской недвижимости в бюджет Петербурга поступило около 7 млрд. рублей

За сутки в результате электронных торгов по продаже двух зданий Северной столицы в городской бюджет поступило 204,5 млн. рублей.

За сутки в результате электронных торгов по продаже двух зданий Петербурга в городской бюджет поступило 204,5 млн. рублей. Также ещё три жилых помещения были переданы в аренду на сумму 41 млн. рублей. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что городская недвижимость - один из ценных и прибыльных ресурсов Северной столицы. Благодаря этому в городе хватает денежных средств на строительство социальных объектов и дорог. Также Петербург может поддерживать городские предприятия, к тому же помогать ветеранам и инвалидам.

На аукционах за 19 млн рублей были проданы единым лотом аварийные квартиры в деревянном здании 1917 года постройки в поселке Ольгино Приморского района. За объект боролись 28 претендентов. Пресс-служба Смольного.

Также за время торгов в шесть раз выросла стоимость по продаже одним лотом аварийных квартир и нежилых помещений в историческом доме №51 на 4-ой линии Васильевского острова. Изначальная цена лота оценивалась в 122, 54 млн. рублей. Однако продан был за 185,54 млн. рублей.

К тому же, в рамках аукционов на право аренды объектов нежилого фонда были реализованы три нежилых помещения в Центральном и Приморском районах. Отмечается, что стоимость годовой аренды трёх помещений оценивается в 4,1 млн. рублей. За 10 лет аренды стоимость составит 41 млн. рублей.

Известно, что в этом году благодаря использованию и реализации городской недвижимости в бюджет Петербурга поступило около 7 млрд. рублей.

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Фото: Piter.tv