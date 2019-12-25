В бюджет Петербурга поступило более 6 млрд рублей от продажи госимущества

Большинство проданных объектов не были включены в программу приватизации.

Благодаря приватизации городского движимого и недвижимого имущества поступило более 6,2 млрд рублей в 2020 году. План удалось выполнить на 122,3%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 2-го февраля.

Комитут имущественных отношений получил около 290 млн рублей от продажи трех нежилых зданий в Петродворцовом и Приморском районах и пакета акций Петербурга в двух коммерческих компаниях.

На торгах объектов недвижимости, не включенных в программу приватизации, КИО заработал около 2,4 млрд рублей. Всего с молотка ушли 454 объекта. Почти 2,6 млрд рублей поступили в бюджет от целевой приватизации 96 городских нежилых помещений субъектами малого и среднего бизнеса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский НИИ мостов продадут на торгах почти за 260 млн в середине февраля.

Фото: Piter.TV