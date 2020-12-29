Петербургский НИИ мостов продадут на торгах почти за 260 млн в середине февраля

Для дальнейшего развития НИИ нуждается в инвесторах.

В середине февраля пройдут торги по продаже 100% пакета акций АО "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии". Основной актив НИИ находится на Пулковском шоссе рядом с промзоной "Предпортовая", сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Также АО арендует до конца сентября 2021-го года два офисных помещения общей площадью 227,4 кв. метров на Московском проспекте, 22М. Начальная цена составляет 259 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 февраля.

НИИ проводит теоретические и прикладные исследования в области мостостроения. Руководитель Департамента по приватизации РАД Григорий Начинкин отметил, что НИИ имеет высокий научно-технический потенциал, но для развития нужны инвесторы.

Фото: официальный сайт "НИИ мостов"