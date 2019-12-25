В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за дела Навального

Немецкий депутат назвал отношения РФ и ФРГ "близкими к катастрофе"

В немецком бундестаге заявили об атаке на Россию из-за дела Алексея Навального. Петр Быстрон в интервью журналистам "Комсомольской правды" раскритиковал официальную позицию правительства ФРГ. Депутат фракции "Альтернатива для Германии" считает, что действия чиновников знаменуют новую низшую точку во внешней политике во время правления канцлера Ангелы Меркель.

Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию Петр Быстрон, немецкий депутат

По мнению политика, сейчас отношения Германии и России можно назвать близкими к катастрофе. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о введении против нескольких немецких и французских высокопоставленных лиц санкции. В частности, ограничения касаются и аппарата правительства ФРГ.

Захарова: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать России материалы по "делу Навального".

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