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В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

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Депутаты хотят развивать русский язык в качестве школьного предмета по стране.

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии. В левой партии направили запрос в адрес федерального правительства. Политики считают, что русскому языку в стране уделяется слишком мало внимания. Этот язык не получает достаточной поддержки от правительства в школьном образовании. Однако около 6 млн человек в Германии - русскоязычные. Об этом сообщили в RT.

Курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях

прокомментировали спикеры

Политики интересуются, есть ли у Германии повестка по освоению русского языка как иностранного. Развитие языка в качестве школьного предмета скажется на взаимопонимании между народами, а также экономическом сотрудничестве с Россией.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге собираются построить российско-словацкий культурно-деловой центр.

Теги: бундестаг, германия, русский язык
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 10:15

Пусть усиленно учат великий и могучий  пока еще поезд не ушел

Немцы задом чувствуют где бабками пахнет 

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