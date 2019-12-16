Депутаты хотят развивать русский язык в качестве школьного предмета по стране.

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии. В левой партии направили запрос в адрес федерального правительства. Политики считают, что русскому языку в стране уделяется слишком мало внимания. Этот язык не получает достаточной поддержки от правительства в школьном образовании. Однако около 6 млн человек в Германии - русскоязычные. Об этом сообщили в RT.

Курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях прокомментировали спикеры

Политики интересуются, есть ли у Германии повестка по освоению русского языка как иностранного. Развитие языка в качестве школьного предмета скажется на взаимопонимании между народами, а также экономическом сотрудничестве с Россией.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге собираются построить российско-словацкий культурно-деловой центр.