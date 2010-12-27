В Петербурге собираются построить российско-словацкий культурно-деловой центр

Владимир Кириллов прибыл с трехдневным визитом в Словацкую Республику.

В Петербурге планируют построить Российско-словацкий культурно-деловой центр. Об этом договорились вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов и представители словацкой стороны.

Поездка направлена на развитие двустороннего сотрудничества. Кириллов уже побывал в селе Точницы, где члены делегации возложили цветы к памятнику советским войнам освободителям и мемориальной доске, посвященной артистам ансамбля Александрова. В 2016 году коллектив разбился в авиакатастрофе.

В городе Лученец делегация узнала, как проходит совместная работа петербургских и словацких преподавателей в школе с изучением русского языка.

В будущем культурно-деловом центре, который должен появиться в Петербурге, уделят внимание изучению языков, театральному искусству и другим творческим мастерским.

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