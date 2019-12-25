В бундестаге назвали возможную остановку "Северного потока — 2" ошибкой

Глава комитета по энергетике прокомментировал заявление Меркель о возможном отказе от "Северного потока-2".

В бундестаге ФРГ назвали возможную остановку "Северного потока — 2" ошибкой. Об этом в интервью немецкой газете Die Welt рассказал глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По словам парламентария, ситуация с Алексеем навальным не должна повлечь за собой прекращение энергетического сотрудничества между Берлином и Москвой.

Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам Клаус Эрнст, депутат бундестага ФРГ

По словам спикера, отказ от строительства российского газопровода в первую очередь навредит репутации правительства Германии, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. Одновременно с этим Эрнст призвал Москву поделиться с Берлином и Европой информацией о расследовании дела оппозиционера Навального ради "прозрачности" в отношениях.

В Кремле не видят рисков блокировки "Северного потока-2".