В бундестаге назвали возможную остановку "Северного потока — 2" ошибкой

В бундестаге ФРГ назвали возможную остановку "Северного потока — 2" ошибкой. Об этом в интервью немецкой газете Die Welt рассказал глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По словам парламентария, ситуация с Алексеем навальным не должна повлечь за собой прекращение энергетического сотрудничества между Берлином и Москвой.
Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам
Клаус Эрнст, депутат бундестага ФРГ
По словам спикера, отказ от строительства российского газопровода в первую очередь навредит репутации правительства Германии, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. Одновременно с этим Эрнст призвал Москву поделиться с Берлином и Европой информацией о расследовании дела оппозиционера Навального ради "прозрачности" в отношениях.
В Кремле не видят рисков блокировки "Северного потока-2".
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