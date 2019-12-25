Очевидцы делятся видео с места массовой гибели чаек и крачек.

В бухте Бойсмана на юге Приморья произошла массовая гибель птиц. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала старший помощник местного природоохранного прокурора Вера Гринченко. Специалист объяснила, что тушки найдены местными жителями в Хасанском районе. Эта территория считается популярной у туристов.

Охотнадзор выехал, отобрал пробы - тушки птиц изъяли. Внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь гибель, не зафиксировано. Ждём результаты исследований. Держим на контроле. Вера Гринченко, старший помощник природоохранного прокурора региона

Ранее в социальных сетях появились кадры с инцидентом. Очевидцы разместили видео с пляжа у бухты. В нем показано, что около кромки воды скопились тушки погибших птиц. Автор одного из роликов написал о том, что жертвы видны на протяжении километра. Он насчитал порядка 100 умерших особей. Большая часть из них - чайки и крачки. Предположительно, птицы гибнут в море около недели, а затем их выносит к берегу.

В Канаде при падении подъемного крана погибли не менее четырех человек.

Фото: скрин с видео очевидцев