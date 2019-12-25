В будущем может появиться единая валюта России и Белоруссии

Однако изначально нужна синхронизация экономик двух стран.

Президент России Владимир Путин заявил на 17-й большой пресс-конференции о том, что единая валюта России и Белоруссии – возможный вопрос в будущем. Он подчеркнул, что необходима изначально синхронизация в экономике.

Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет. Владимир Путин, президент России

Путин подчеркнул, что необходима изначально синхронизация законодательства в сфере экономики двух стран, а также синхронизация антимонопольного, налогового и таможенного законодательства. Путин подчеркнул, что страны обо всем этом договорились и должна начаться работа. Глава российского государства надеется, что результаты скоро будут.

На пресс-конференции Владимир Путин также сказал, что в России предотвращено 127 возможных преступлений в учебных заведениях.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина