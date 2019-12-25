В больницы Петербурга поставили первую партию жидкого медицинского кислорода

Собственное производство позволит не зависеть от сторонних поставщиков.

Петербургский производитель начал поставки жидкого медицинского кислорода в медучреждения города. Первая поставка в размере 8 тонн состоялась 4 декабря, сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

ООО "Криогенмаш-Газ" поставила 3 тонны кислорода в "Госпиталь для ветеранов войн" и 5 тонн во временный госпиталь в "Ленэкспо".

По словам председателя Комитета Кирилла Соловейчика, собственное производство гарантирует своевременное оказание необходимой медицинской помощи и независимость лечебных учреждений от сторонних поставщиков. В перспективе кислород будут поставлять и в другие медицинские организации.

Компания была внесена в государственный реестр средств для медицинского применения в конце ноября.

Ранее Piter.TV показал готовность нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн".

Фото: Piter.TV