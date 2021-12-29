В больницы Петербурга госпитализировали 488 горожан с ковидом за сутки

На сегодняшний день свободный коечный фонд в них составляет 37,42%.

За минувшие сутки, 13 февраля, в петербургские больницы с пневмониями и ковидом поступили 488 горожан. Об этом сообщили в оперативно штабе по борьбе с распространением заболевания в понедельник, 14 февраля.

Так, на сегодняшний день лечение проходят 8 938 человек, а выздоровели 220 пациентов. В реанимации находятся 658 пациентов, а к ИВЛ подключены 433 человека. Амбулаторно от ковида лечатся 156 810 петербуржцев. На карантине сидят 173 человека.

На 14 февраля в городе Петербурге развернуто 10 039 коек в 21 стационаре – 18 городских и трех федеральных. На сегодняшний день свободный коечный фонд в них составляет 37,42%.

Ранее мы сообщали, что пансионат "Балтиец" в Репино перестал работать как COVID-обсерватор. Это связано с тем, что Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для контактировавших с зараженными.

Фото: Piter.tv

