Пациенты реанимационного отделения имеют доступ к газу.

В больнице во Владикавказе наладили подачу кислорода пациентам после ЧП. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Специалисты уточнили, что все зараженные коронавирусом сейчас получают в стационаре скорой помощи Владикавказа лечение. В ночь на 10 августа в учреждение прибыли машины с газом. Около трех тонн кислорода привезли с территории Кабардино-Балкарии, еще четыре - из Ставрополья, восемь - из Краснодарского края. Еще одна тонна ресурса поступила в регион с аэродрома в Моздоке, который относится к 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Напомним, что в понедельник в больнице Владикавказа погибли 9 человек после повреждения трубы, по которой шел кислород для пациентов. Жертвами стали люди, находившиеся в реанимационном отделении. Им было от 47 до 85 лет. Ранее их состояние фиксировалось медиками как крайне тяжелое. После аварии газ подавался из резервных баллонов. Днем 10 августа стало известно о гибели еще двух пациентов.

После ЧП во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов из Федерального центра медицины катастроф, а также представителей Росздравнадзора.

Власти назвали причину аварии в больнице Северной Осетии, где умерли 11 человек.

Видео: Telegram/alania_gov