Врачи рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус, упавшей с высоты

Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Боткинской больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус, выпавшей из окна квартиры в центре Москвы. В пресс-службе медучреждения заявили, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишут РИА Новости.

Пунтус госпитализировали в субботу, 11 января. У нее диагностировали ушиб легких, сотрясение мозга, перелом бедра и ног. По словам ортопеда-травматолога, девушка упала с третьего или четвертого этажа. По предварительной версии, она находилась в нетрезвом состоянии.

По данным СМИ, Ксения приехала домой из ресторана вместе с молодым человеком. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул и н заметил, что произошло. Девушку обнаружил дворник. Она была в домашней одежде и упала на тротуар.

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