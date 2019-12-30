Тело неизвестной нашли у дома на улице Белы Куна

Женщина выпала из окна.

Утром, в воскресенье, 12 января, жильцов дома на улице Белы Куна 26/4 ждало страшное зрелище. Из окна их пятиэтажки выпала женщина. Об этом стало известно после поста от одного из жителей района в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, спустя некоторое время после публикации поста тело обнаружил сын женщины. Позже неизвестную накрыли пледом и подложили ей под голову куртки.

На месте случившегося работают полиция и скорая помощь и пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в канаве на кладбище в Петербурге нашли тело мужчины.

Фото:vk.com/spb_today