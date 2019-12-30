Ранее судимый петербуржец обнаружил тело мурманчанина

42-летний житель Петербурга обнаружил тело молодого зарезанного мурманчанина.

В пятницу вечером на Ново-Колпинском кладбище была обнаружена жуткая находка. По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в полицию Колпинского района обратился 43-летний мужчина, который обнаружил тело неизвестного на повороте у моста на кладбище. Позже полицейские на месте происшетсвия нашли труп 30-летнего молодого человека.

В Адмиралтейском районе задержали мужчина, позвонившего в полицию с данным сообщением. По информации АН "Оперативное прикрытие", он оказался девять раз судим. Найденное тело было привязано к опоре моста спортивными штанами.

"Находку" отправили в морг для установления причины смерти, по факту происшествия проводится проверка.

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Фото: pxhere.com