На Большевиков лихач на "Приоре" сбил пешеходов. Появилось видео момента аварии

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Утром субботы, 11 января, в Невском районе Петербурга случилось ДТП с пострадавшими. По данным дорожной полиции и информации Piter.tv, авария произошла около 8:20 часов в районе дома №21 по проспекту Большевиков.

На регулируемом пешеходном переходе автомобиль "Лада Приора", которым управлял 22-летний водитель, сбил двух человек. От сильного удара людей высоко подбросило в воздух и откинуло на несколько метров. Двух пострадавших, 59-летнюю женщину и 27-летнего молодого человека, госпитализировали в тяжелом состоянии. Пешеходов доставили в Александровскую больницу. Момент ДТП попал на камеры наблюдения и оказался в распоряжении Piter.tv.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе иномарка въехала в столб.

Видео: Piter.tv