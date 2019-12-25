Врачи Люберецкой областной больницы просят СК, ФСБ и МВД разобраться с администрацией медицинского учреждения.

В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на имеющиеся у издания документы. В силовое ведомство обратились работники стационара № 3 Люберецкой областной больницы. В медицинском учреждении 52 сотрудника заразились коронавирусом. Врачи также направили соответствующие обращения в адрес Следственного комитета и МВД.

Специалисты уверены, что заразились из-за действий администрации больницы. Руководство учреждения официально не подкрепляло решение о переводе инфицированных пациентов в непрофильное отделение, а также не закрепляла обязанности по лечению зараженных. В результате большое количество пациентов с COVID оказались госпитализированы на неподготовленные койки до момента получения положительного теста на инфекцию. Из-за такого подхода могли пострадать не только врачи, но и остальные пациенты.

Врачи добавили, что 17 апреля сотрудникам больницы выдали недостаточное количество медицинских масок для работы, а также непригодные защитные костюмы и очки. До этого специалистам вообще не предоставляли никакой защиты от инфекции, хотя зараженные COVID-19 в заведении уже были.

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