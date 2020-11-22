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В больнице под Челябинском устранили последствия подтопления

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Пациенты новой инфекционной больницы продолжают получать медицинскую помощь.

В больнице под Челябинском устранили последствия подтопления. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Местные СМИ уточнили, что речь идет о больнице, построенной в поселке Малая Сосновка. В воскресенье пациенты учреждения пожаловались на подтопление в одной из палат. Врачи были вынуждены тряпками убирать воду в ведра. В сообщении сказано, что здание новое и не эксплуатировалось ранее. Сбоев в процессе лечения не произошло. Последствия подтопления практически устранен.

Больница функционирует в штатном режиме. Пациенты получают медицинскую помощь.

Ранее мы сообщили, что в Минске начались задержания на новом воскресном марше.

Видео: ВК/Типичный Челябинск

Теги: больница, последствия потопления, потоп, челябинск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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