В нескольких районах Минска силовики начали разгонять демонстрантов, применяя спецсредства. Протесты в Белоруссии продолжаются вот уже 106 дней.

В Минске начались задержания на новом воскресном марше. Об этом сказано в материале tut.by.

Издание пишет, что в районе станции метро "Каменная горка" на западе Минска к группе протестующих, которые шли по улице, подъехал автобус с силовиками. Они начали кидать светошумовые гранаты, а после начались задержания. Также людей сажали в автозаки на улице Ванеева и на юго-востоке города, а также на Логойском тракте в северной части столицы республики. На юге Минска были слышны звуки, напоминающие выстрелы.

Очередной марш оппозиционеров начался в Минске 22 ноября. Люди собрались в разных концах города и двигаются в направлении центра. Протестовать на улицы вышли несколько тысяч белорусов.

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Видео: TUT.BY