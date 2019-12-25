Погибшего обнаружили утром 14 ноября.

В больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ножевым ранением. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили правоохранительные органы. Известно, что жертва находилась на территории инфекционного госпиталя в Светлоярском районе Волгоградской области

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Ранее журналисты местного издания v1.ru сообщали, что в центральной больнице Светлоярского района, которая была перепрофилирована для приема зараженных коронавирусом, утром 14 ноября нашли погибшего мужчину. Жертвой оказался 87-летний мужчина. Представители закона не исключают того, что пациент мог принять решение самостоятельно уйти из жизни.

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Фото: Piter.tv