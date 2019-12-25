Попойка на 2-й Комсомольской закончилась ножевыми ранениями

Собутыльники поссорились, и один из них схватился за нож.

Вечером 12 ноября в полицию сообщили о ножевом ранении у дома №45 по 2-й Комсомольской улице. Как стало известно Piter.TV, поножовщиной закончилась попойка в квартире соседнего дома.

Как выяснилось, находящийся в гостях 37-летний житель республики Коми распивал спиртное с неработающий 32-летним петербуржцем, тоже пришедшим в гости к хозяину квартиры. Между мужчинами возникла пьяная ссора, и житель Коми схватился за нож, в результате чего петербуржец получил ранение.

Злоумышленника задержали уже на улице у соседнего дома и повезли в изолятор, его раненого собутыльника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ранением тонкой кишки. С места преступления изъят нож, пять бутылок и следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело.

Избитая южанином петербурженка простила обидчика. Суд прекратил дело.

Фото: pixabay