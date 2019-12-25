Избитая южанином петербурженка простила обидчика. Суд прекратил дело

Пьяный мужчина беспричинно пристал к женщине с ребенком на улице, обругал и побил.

Пушкинский районный суд Петербурга прекратил дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, возбужденное в отношении Садига Черкезова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, причиной тому стало примирение сторон.

Инцидент произошел в минувшем июле: вечером 6 июля пьяный Черкезов пристал к петербурженке и ее несовершеннолетнему сыну на улице Генерала Хазова в Пушкине. Южанин беспричинно осыпал прохожих грубой нецензурной бранью, размахивая самозарядным пистолетом и направляя оружие в сторону женщины с ребенком. При этом хулиган высказывал потерпевшим угрозы жизни и здоровью, воспринятые петербурженкой буквально. Кроме того, в ходе вспыхнувшего на почве угроз конфликта Черкезов дважды ударил женщину ногой в область левой почки и прикладом пистолета в область лба. От полученных телесных повреждений петербурженке пришлось восстанавливаться около трех недель.

Потерпевшие сами подали в суд ходатайство о прекращении дела в отношении Черкезова, разъяснив, что мужчина извинился перед ними и загладил причиненный вред, поэтому претензий к ним больше не имеется.

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Фото: Piter.TV