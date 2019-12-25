В больнице Раухфуса спасли девочку, которую едва не зарезал 15-летний дядя

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

Стало известно о состоянии 6-летней девочки, которую едва не зарезал ее 15-летний дядя. Сейчас маленькая пациентка находится в крайне тяжелом состоянии, однако наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Пострадавшую доставили в больницу имени Раухфуса. Врачи провели ей операцию. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам медиков, угроза ее жизни еще существует, но уже не большая. Врачи рассчитывают на благополучный исход.

Инцидент случился в ночь на 8 ноября в квартире одного из домов на Лужской улице. 15-летний подросток трижды ударил ножом 6-летнюю племянницу, а после дважды выстрелил из папиного травматического пистолета в голову 57-летней матери и один раз в сторону 49-летнего отца, который помешал сыну довести задуманное до конца.

Подростка задержали на месте происшествия. Позже он рассказал, что устал от гиперопеки матери, которая практически запрещала ему выходить на улицу и посещать секции. С отцом отношения также были плохие. Ранее подозреваемый уже сбегал из дома, но его всегда находили и возвращали. В очередной раз после словесной перепалки с матерью, подросток начал обдумывать план побега. Молодой человек решил убить родителей, а чтобы не оставлять свидетелей – и 6-летнюю племянницу.

Все члены семьи живы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV