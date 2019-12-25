В больнице №26 открыли новое офтальмологическое отделение в Петербурге

Современное подразделение уже принимает пациентов и поможет сократить очереди на операции.

В Городской больнице №26 Санкт-Петербурга начало работу новое офтальмологическое отделение, расположенное на улице Костюшко. Медицинский блок уже принял первых пациентов, которым оказали необходимую помощь. Проект реализован в рамках "Народной программы" партии "Единая Россия".

Готовность подразделения к эксплуатации и уровень оснащения оценил депутат Законодательного собрания Алексей Макаров. По итогам осмотра он отметил, что отделение соответствует актуальным требованиям здравоохранения и полностью укомплектовано современным оборудованием. Перечень техники был включен в городской бюджет по его инициативе на этапе обсуждения финансового документа.

Исполняющая обязанности главного врача Елена Беляева обратила внимание на значимость открытия для городской системы здравоохранения. По ее словам, запуск нового отделения позволит существенно сократить сроки ожидания плановой помощи и избавит пациентов от необходимости годами ждать операций.

До конца текущего года медики планируют выполнить не менее 1500 хирургических вмешательств. В дальнейшем отделение сможет проводить несколько десятков высокотехнологичных операций ежедневно, что обеспечит доступность качественной офтальмологической помощи для жителей города.

