В петербургских стационарах от COVID-19 находятся 224 жителя Ленобласти

Петербург и Ленобласть готовы и дальше сотрудничать в сфере здравоохранения в условиях пандемии.

В среду, 19 января, состоялось совместное заседание правительств Ленобласти и Петербурга. В ходе него главы регионов Александр Дрозденко и Александр Беглов рассмотрели вопросы развития здравоохранения и социальной политики, которые оба региона решают совместно в условиях пандемии, передает пресс-служба Смольного.

Беглов заявил, что регионы не делят жителей "на своих и чужих". В петербургских стационарах лежат как петербуржцы, так и жители области. В настоящее время в больницах находятся 224 жителя Ленобласти.

Регионы намерены и дальше сотрудничать в сфере здравоохранения. На этот год в полном объеме продлены выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также Петербург и Ленобласть особую значимость придают последовательной работе по синхронизации социальных выплат и мер социальной поддержки жителей двух регионов. По сей день регионы оказывают социальные меры поддержки блокадникам и ветеранам труда.

Ранее мы писали, что Ленобласть и Петербург объединят усилия для строительства дорог и станции метро "Кудрово".

Фото: пресс-служба Смольного