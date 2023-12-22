В больницах остаются 58 пострадавших при обстрелах Белгорода со стороны ВСУ

Вячеслав Гладков рассказал о работах по восстановлению поврежденной инфраструктуры в регионе после обстрелов ВСУ.

На лечении в больницах остаются 58 жителей Белгорода, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник заметил, что на текущий момент местные власти смогли восстановить после атаки противников около 2,5 тысяч квадратных метров оконных конструкций. Работы ведутся еще на территории в 1,5 тысячи квадратных метров. Все мероприятия остаются под контролем правительства Белгородской области и администрации. Дополнительные задачи выполняются внутри поврежденных помещений, восстанавливается кровля зданий.

Выписано 13 человек. Те, кто получил ранения, начиная с 29 декабря. Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. Три человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации - в тяжелом, но стабильном состоянии. Вячеслав Гладков, глава региона

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Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков