Боксер считает, что ответственность за теракт в Белгороде лежит на Владимире Зеленском.

Московская область и другие российские регионы готовы поддержать белгородцев, пострадавших в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в интервью для телеканала "360" сделал член совета депутатов городского округа Чехов, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев. Спортсмен пояснил, что в Подмосковье люди всегда приходят на помощь нуждающимся.

Вся страна готова прийти на помощь. В этом я уже убедился, собирая сборы. Вот новогодний сбор, на ВДВ мы делали сбор для солдат. Вся страна отзывается: и стар, и мал. Все понимают: нет фашизму, нет нацизму. Россия не даст испортить праздничное настроение детям. Денис Лебедев, атлет

Денис лебедев уточнил, что принцип "ни себе, ни людям" — это типичная черта для украинцев. Боец выразил удивление тем, что бойцы армии киевского режима додумались стрелять по гражданским объектам и мирным людям. Он считает, что прямая ответственность за преступление лежит на президенте Владимире Зеленский, который отдал ВСУ приказ.

Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом.

Фото и видео: телеканал "360"