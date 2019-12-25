В больницах и поликлиниках Ленобласти отменяются осмотры и диспансеризация 

Медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности.

Больницы и поликлиники Ленинградской области отменяют плановые осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Исключение из правил предусмотрено для людей с воспалением легких и тех, кому требуется операция.

По словам главы региона, все медучреждения готовы работать в полной штатной нагрузке. Врачи обеспечат выезд к пациентам на дом при необходимости.

Ранее мы рассказали о том, что школы в Ленинградской области закрываются со следующей недели.

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