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В больницах и поликлиниках Ленобласти отменяются осмотры и диспансеризация 
Сегодня, 18:01
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В больницах и поликлиниках Ленобласти отменяются осмотры и диспансеризация 

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Медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности.

Больницы и поликлиники Ленинградской области отменяют плановые осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Исключение из правил предусмотрено для людей с воспалением легких и тех, кому требуется операция.

 По словам главы региона, все медучреждения готовы работать в полной штатной нагрузке. Врачи обеспечат выезд к пациентам на дом при необходимости. 

Ранее мы рассказали о том, что школы в Ленинградской области закрываются со следующей недели.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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