Школы в Ленинградской области закрываются со следующей недели  

Детские сады в регионе продолжат работу в режиме дежурных групп.

С понедельника, 30 марта, в Ленинградской области закроются все школы. Об этом объявил Александр Дрозденко.

"Меня одно огорчает, что не будут работать школьные столовые. Мы собирались обеспечить детей из многодетных и малообеспеченных семей питанием, в том числе, и горячим, но есть общее распоряжение – школы будут закрыты" – сообщил региональный губернатор

При этом было отмечено, что детские сады переводятся в дежурный режим и будут открыты для тех детей, чьи родители вынуждены выйти на работу. Дошкольники будут находиться под присмотром сокращенного штата воспитателей в группах по 10-15 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Дрозденко поделился своим опытом защиты от коронавриуса.

Фото: Pixabay