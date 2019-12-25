В Петербурге от коронавируса скончались еще 24 человека

В Москве эта цифра практически в три раза выше.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 24 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствую данные оперативного штаба.

По этому показателю Северная столица занимает второе место в рейтинге смертности среди регионов России. Первое место у Москвы, где за указанный период времени обнаружили почти в три раза больше жертв – 66.

В целом по стране за прошедшие 24 часа скончались еще 290 человек с КОВИД. После Москвы и Петербурга в списке следуют Ростовская область (14), Московская и Свердловская области (по 10), Республика Коми и Нижегородская область (по 9), Алтайский край и Иркутская область (по 8) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 25 242 россиян, из больниц по выздоровлению выписали 1 107 988.

Ранее Смольный объяснил рост смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге.

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