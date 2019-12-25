За прошедшие сутки поступило 57 человек.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что в больницы Петербурга с подозрением на коронавирус привезли 19 детей. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что за минувшие сутки в больницы Северной столицы поступило 57 человек с подозрением на коронавирус. В настоящее время в медучреждениях находятся 314 пациентов.

Согласно последним данным, состояние у всех больных удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.

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