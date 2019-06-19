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В больницах Ленобласти сокращают количество ковидных коек
Сегодня, 22:29
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В больницах Ленобласти сокращают количество ковидных коек

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Отмечается, что полностью закрылось первое ковидное отделение в Кингисеппской больнице.

За минувшие сутки в больницы Ленобласти поступило 28 пациентов с ковидом. Количество мест для инфицированных пациентов в регионе сократила на 400 мест на фоне общей ситуации, передают в пресс-службе Ленобласти 9 марта. 

Отмечается, что полностью закрылось первое ковидное отделение в Кингисеппской больнице. На сегодняшний день в Ленинградской областной клинической больнице, а также в районных больницах в Кировске, Волхове, Тосно, Луге, Бокситогорске, Тихвине, Гатчине, Рощино и Приозерске остается 1607 коек, из них 725 свободно. 

Ранее мы писали, что количество новых случаев COVID-19 в Петербурге опустилось до 3 тысяч. Петербург обогнала только Свердловская область.

Фото: Piter.tv

Теги: больницы, коечный фонд, койки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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