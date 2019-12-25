Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге опустилось до 3 тысяч

Петербург обогнала только Свердловская область.

В России и в Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 73 162 случая заболевания, в Северной столице — 3096. Днем ранее было 3155, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Были выписаны по выздоровлению в Петербурге 9821 человек, 59 скончались. За последние сутки в больницы поступили 177 человек. 385 пациентов находятся в реанимации, 141 подключен к ИВЛ.

Общее количество активных случаев в городе составляет около 60,5 тыс. человек.

Благодаря улучшению ситуации удалось вернуть стационары к плановой работе. С 8 марта — 200 коек с 8 марта в Клинической больнице Святителя Луки. С 10 марта — 420 коек в Городской больнице №33.

Фото: Piter.tv