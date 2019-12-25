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Жителям Ленобласти напомнят о ношении масок по громкой связи
Сегодня, 14:36
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nadezhda_sib

Жителям Ленобласти напомнят о ношении масок по громкой связи

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Также граждан оповещали и в первый рост заболеваемости коронавирусом.

В Ленинградской области вновь задействуют системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. По громкой связи жителям напомнят об обязательном ношении масок в общественных местах, сообщила пресс-служба правительства области.

Обязательное ношение масок в общественных местах было введено главным санитарным врачом по РФ. За нарушение предусмотрены штрафы.

Ранее председатель комитета по здравоохранению области рассказал о готовности борьбы с коронавирусом.

Фото: pixabay.com

Теги: громкая связь, маски, сиз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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