Жителям Ленобласти напомнят о ношении масок по громкой связи

В Ленинградской области вновь задействуют системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. По громкой связи жителям напомнят об обязательном ношении масок в общественных местах, сообщила пресс-служба правительства области.
Обязательное ношение масок в общественных местах было введено главным санитарным врачом по РФ. За нарушение предусмотрены штрафы.
Ранее председатель комитета по здравоохранению области рассказал о готовности борьбы с коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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