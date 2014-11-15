В ближайшие три года в городе откроются 5 школьных кванториумов

Сегодня губернатор осмотрел один из уже открытых кванториумов на базе гимназии.

В ближайшие три года власти Петербурга планируют открыть 5 школьных кванториумов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 15-го сентября.

В 2022-м году центр детского технического творчества появится во Фрунзенском районе. Затем – в Красносельском. В 2024-м планируется открыть сразу три – в Пушкинском, Курортном и Колпинском районах.

Первый подобный центр был открыт в 2020-м году в Калининском районе, а на Васильевском острове запустили проект создания кванториумов в действующем учебном заведении. Он работает на базе гимназии №632. Сегодн, 15 сентября, Александр Беглов осмотрел химическую, физическую и биологическую лаборатории, познакомился с работами ребят в лаборатории 3D моделирования. Также в школе есть классы по направлению геоинформация и аэротехнологии.

Обучение построено таким образом, что в первой половине дня ученики занимаются по основным предметам, а во второй половине дня по программам дополнительного образования.Кванториум для занятий техническим творчеством смогут посещать учащиеся других школ района.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга