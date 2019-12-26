В детском технопарке "Кванторум" будут заниматься 4 тыс. петербуржцев

Технопарк появился в сентябре этого года.

По программам дополнительного образования в детском технопарке "Кванторум" будут заниматься 4 тыс. человек. В субботу, 19 декабря, на площадке побывал губернатор Александр Беглов.

Технопарк был построен на федеральные, городские средства, а также вложения частных партнеров. Всего на реализацию проекта потребовалось 550 млн рублей. Он стал частью "Центра развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи" Калининского района. В нем детей обучают универсальным навыкам и предметным компетенциям через решение реальных кейсов по ключевым проблемам развития науки и техники, а также прививают креативность, коммуникативность, критическое мышление и умение работать в команде.

Кроме того, в 2020-м году город выделил 50 млн рублей на проект развития прилегающих к "Кванториуму" территорий. С этим проектом администрация Калининского района одержала победу в конкуре "Родной район".

Это вложение в будущее. У нас в городе нет ни золота, ни нефти, ни газа, есть голова и руки, поэтому будем зарабатывать головой и руками. заявил Беглов.

Фото: "Пул78" / Telegram