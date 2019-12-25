  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ближайшие три часа в Петербурге ожидаются грозы
Сегодня, 17:10
165
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В ближайшие три часа в Петербурге ожидаются грозы

0 0

Вслед за дождями и грозами на выходных немного похолодает.

Петербуржцев предупредили о приближающейся грозе 20-го августа. Молнии можно будет увидеть уже в ближайшие три часа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Судя по данным сервиса "Яндекс.Погода", осадки придут с запада. Дождь может пролиться во всех районах города, но, возможно, будет недолгим. 

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сказал о том, что петербуржцам уже не стоит ждать летней погоды и стоит приготовиться к дождям. 

Фото: Piter.TV

Теги: гроза, погода, прогноз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии