В ближайшие три часа в Петербурге ожидаются грозы

Вслед за дождями и грозами на выходных немного похолодает.

Петербуржцев предупредили о приближающейся грозе 20-го августа. Молнии можно будет увидеть уже в ближайшие три часа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Судя по данным сервиса "Яндекс.Погода", осадки придут с запада. Дождь может пролиться во всех районах города, но, возможно, будет недолгим.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сказал о том, что петербуржцам уже не стоит ждать летней погоды и стоит приготовиться к дождям.

Фото: Piter.TV