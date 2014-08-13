Петербуржцам не стоит ждать возвращения лета в августе

Конец августа будет дождливым.

Петербуржцам уже не стоит ждать летней погоды и стоит приготовиться к дождям. Такой прогноз в беседе с Piter.TV озвучил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

До конца этой недели температура воздуха будет еще относительно высокой — днем до +18...+20 градусов. Но при этом каждый день могут идти небольшие дожди. Вероятность осадков сохраняется и в начале следующей недели, но начнет холодать, погода станет осенней. В понедельник и вторник — не выше +17 градусов.

Во второй половине недели — много дождей и +16...+18 градусов.

В последние дни месяца — очередная волна похолодания. И температура 30 и 31 августа, скорее всего, даже до +15 не дотянется. Третья декада августа подтвердит прогноз, который был в начале месяца о том, что будет много дождей. Михаил Леус, синоптик.

Август и так уже перевыполнил норму осадков на 1/3, но на этом не остановится. Температура по итогам месяца находится в пределах климатической нормы.

Фото: Piter.TV